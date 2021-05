My Hero One’s Justice 2 ajoute le duo Gentle Criminal et La Brava à son casting

Alors que les fans de My Hero Academia peuvent retrouver l’univers du manga dans le tout nouveau titre mobile sorti hier, My Hero Academia: The Strongest Hero, le jeu My Hero One’s Justice 2 continue à remplir son casting avec l’addition d’un nouveau DLC, qui concerne le duo Gentle Criminal et La Brava.

La meilleure moustache arrive

La présence des deux apprentis « vilains » n’est pas vraiment une surprise, tout comme le fait qu’ils seront présents ici en tant qu’un seul et même personnage à contrôler. On suppose que La Brava n’interviendra que lors de certaines attaques spéciales, pour laisser le champ libre à Gentle Criminal durant le reste du combat.

Le magazine Weekly Jump, relayé par Gematsu, révèle leur présence, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour ce nouveau DLC.

My Hero One’s Justice 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.