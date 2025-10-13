Just Dance 2026 : Voici la liste complète des 40 musiques

Liste des chansons Just Dance 2026

Comme l’année dernière, on se retrouve ici en face d’une quarantaine de morceaux pour ce Just Dance 2026. Et au programme de cette playlist, un mélange des genres et aussi des époques. On y retrouvera aussi bien les artistes du moment comme Sabrina Carpenter ou Chappell Roan, que des icônes comme Madonna ou Cyndi Lauper.

Tracklist Just Dance 2026

Voici la liste complète des morceaux dans Just Dance 2026 :

Abracadabra – Lady Gaga

All Star – Smash Mouth

Anxiety – Doechii

APT. – Rose & Bruno Mars

Azizam – Ed Sheeran

Big Bad Frog – Austin & Colin

Bluey Medley – Bluey

Born to be Alive (Reborn Version) – Patrick Hernandez

Chichika – MariaDennis ft. Metamami

Counting Stars – OneRepublic

Cry Baby – Melanie Martinez

Don Raja – Su Real et Distort

Don’t Go Breaking My Heart – Lulu & Levon

Drip – Babymonster

Feather – Sabrina Carpenter

Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

Good Luck, Babe – Chappell Roan

Houdini – Dua Lipa

Hung Up – Madonna

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

It’s OK I’m OK – Tate McRae

Kitipo – Dixzon Waz, La Tukiti, Amenazendel

La Bamba – The Sunlight Shakers

Louder – Don Elektron & Derek

Love Again – Dua Lipa

Messy – Lola Young

Moonlight – Aileen-o

Pop Muzik – M & Robin Scott

Prehistorock – Ricky Stone

Rockin’ Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves

Say Cheese – Paul Russell

Show Me What You Got – Boomborg

Sokusu – Wanko Ni Mero Mero

Spin Your Love – Kevin J Simon

Strangers – Sigrid

Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis

Viva la Vida – Coldplay

We Just Begun – Stush & Wost

Zombieboy – Lady Gaga

Pour rappel, Just Dance 2026 sortira le 14 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.