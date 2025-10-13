Just Dance 2026 : Voici la liste complète des 40 musiques
On a un peu tendance à l’oublier maintenant que l’effet de mode est passé, mais Just Dance reste une valeur sûre des fêtes de fin d’année au sein de beaucoup de famille, et Ubisoft ne manque pas l’occasion de publier un épisode par an pour venir renflouer les caisses assez facilement. Just Dance 2026 sera disponible dès demain en magasin, et l’éditeur a enfin voulu dévoiler la playlist complète qui nous attend dans cet épisode. Voici la liste complète des musiques de Just Dance 2026.
Liste des chansons Just Dance 2026
Comme l’année dernière, on se retrouve ici en face d’une quarantaine de morceaux pour ce Just Dance 2026. Et au programme de cette playlist, un mélange des genres et aussi des époques. On y retrouvera aussi bien les artistes du moment comme Sabrina Carpenter ou Chappell Roan, que des icônes comme Madonna ou Cyndi Lauper.
Tracklist Just Dance 2026
Voici la liste complète des morceaux dans Just Dance 2026 :
- Abracadabra – Lady Gaga
- All Star – Smash Mouth
- Anxiety – Doechii
- APT. – Rose & Bruno Mars
- Azizam – Ed Sheeran
- Big Bad Frog – Austin & Colin
- Bluey Medley – Bluey
- Born to be Alive (Reborn Version) – Patrick Hernandez
- Chichika – MariaDennis ft. Metamami
- Counting Stars – OneRepublic
- Cry Baby – Melanie Martinez
- Don Raja – Su Real et Distort
- Don’t Go Breaking My Heart – Lulu & Levon
- Drip – Babymonster
- Feather – Sabrina Carpenter
- Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper
- Good Luck, Babe – Chappell Roan
- Houdini – Dua Lipa
- Hung Up – Madonna
- I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen
- It’s OK I’m OK – Tate McRae
- Kitipo – Dixzon Waz, La Tukiti, Amenazendel
- La Bamba – The Sunlight Shakers
- Louder – Don Elektron & Derek
- Love Again – Dua Lipa
- Messy – Lola Young
- Moonlight – Aileen-o
- Pop Muzik – M & Robin Scott
- Prehistorock – Ricky Stone
- Rockin’ Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves
- Say Cheese – Paul Russell
- Show Me What You Got – Boomborg
- Sokusu – Wanko Ni Mero Mero
- Spin Your Love – Kevin J Simon
- Strangers – Sigrid
- Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis
- Viva la Vida – Coldplay
- We Just Begun – Stush & Wost
- Zombieboy – Lady Gaga
Pour rappel, Just Dance 2026 sortira le 14 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.
