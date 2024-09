L’activité sur MultiVersus continue à baisser de jour en jour, sauf quand l’arrivée de nouvelles saisons vient donner un coup de fouet. La saison 3 se fait donc bien attendre, notamment pour les personnages qu’elle ajoutera au roster. Et parmi les nouveaux entrants, on compte trois petites super-héroïnes dont on entend parler depuis un moment autour du jeu.