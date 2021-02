Mortal Shell sortira sur PS5 et Xbox Series le 4 mars prochain

Les studios Playstack et Cold Symmetry annoncent une nouvelle édition de Mortal Shell sur les consoles nouvelles génération planifiée pour jeudi prochain, soit le 4 mars 2021. Pour rappel, le titre est sorti le 18 août dernier et reste disponible sur PS4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store.

Fallgrim en 4K

Bien sûr, le portage du jeu sur ces consoles profitera de l’affichage en 4K/60FPS et de temps de chargement réduits. De plus, on apprend aussi que le titre s’équipera de nouvelles textures et profitera également des fonctionnalités de la Dual Sense de la PS5. Finalement, on note que l’upgrade next-gen sera offerte pour tous les détenteurs du jeu sur PS4 et Xbox One.

Une sortie du jeu sur la plateforme Steam est encore affichée pour 2021, mais il faudra attendre plus de détails de la part du studio pour être fixé. Si vous voulez vous faire une première idée à propos de Mortal Shell, on vous met en lien notre test sur ce dernier.