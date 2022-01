Monster Hunter Rise : Capcom annonce plus de 8 millions d’exemplaires distribués dans le monde

Monster Hunter Rise semble confirmer l’essai de Monster Hunter World. La franchise est toujours aussi populaire avec des ventes satisfaisantes pour le dernier titre en date.

Une sortie Steam qui gonfle les ventes de début d’année

Capcom annonce aujourd’hui que Monster Hunter Rise a été distribué à plus de 8 millions d’exemplaires à travers le monde. Rappelons qu’en octobre 2021, la firme précisait que le chiffre s’élevait à 7.5 millions d’exemplaires. Il va sans dire que la sortie récente de la version PC a donné un joli coup de collier aux ventes.

Monster Hunter World est toujours monstrueux avec ses 20 millions de copies distribuées, mais rappelons que Monster Hunter Rise est uniquement sorti sur Switch le 26 mars 2021 et depuis peu sur PC. Ce qui donne un très beau score pour le titre dans un laps de temps très court. Capcom ne compte pas en rester là et prévoit de gonfler toujours plus son public avec l’extension majeure « Sunbreak » attendue pour cet été sur Switch et PC. A l’image de Monster Hunter World Iceborne, cela devrait en effet booster encore plus les ventes et attirer de nouveaux chasseurs.

Cela nous montre d’autant plus que World n’était pas qu’un coup d’éclat et que la franchise a définitivement dépassé son statut de jeu de niche.