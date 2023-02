Monster Hunter Hunter Rise: Sunbreak va refroidir vos ardeurs avec la prochaine mise à jour gratuite

Capcom continue à alimenter les chasseurs toujours en poste sur Monster Hunter Rise: Sunbreak avec de nouveaux monstres et contenus via les mises à jour gratuites. Les joueurs de Monster Hunter World: Iceborne risquent d’avoir des frissons puisque parmi les annonces de ce Digital Event, on note le retour du Velkhana.

Sunbreak rencontre Iceborne

Le Digital Event (qui a eu lieu hier soir à 23h59) nous a présenté la quatrième mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise: Sunbreak. De quoi donner l’eau à la bouche aux récents joueurs sur les consoles PlayStation et Xbox qui pourront profiter de l’extension Sunbreak ce printemps. Disponible le 7 février prochain, ce contenu sera notamment marqué par l’arrivée de deux dragons anciens : Le Velkhana et le Valstrax écarlate éveillé.

Capcom met bien évidemment le Velkhana sur le devant de la scène avec sa grâce et sa beauté glaciale. Ancienne star de l’extension Iceborne, ce monstre redoutable pourra vous geler sur place ou encore créer d’énormes piliers de glace pour vous mettre K.O. Quant au Valstrax écarlate éveillé, ce sera à vous de voir de quoi il est capable car il a été jugé trop dangereux pour être étudié. Le Velkhana pourra être combattu à partir du Rang Maître 10 tandis que le Valstrax demandera un Rang Maître de 160.

Les chasseurs pourront aussi avoir accès à de nouvelles recherches d’anomalies avec le Gore Magala du chaos affligé qui rejoint les quêtes A8 étoiles ainsi que de nouvelles quêtes évènements qui seront ajoutées chaque semaine. Capcom a également présenté de nouveaux DLC, notamment les costumes représentant les personnages dessinés par Minoto et servant de petits tutoriels graphiques pour les aspirants. Nous avons tout de même droit à un costume pour le palamute à l’image du Velkhana qui est disponible gratuitement durant un temps limité. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel sur jeu et de renseigner votre Capcom ID.

L’éditeur japonais en a également profité pour mettre à jour sa feuille de route en annonçant que la prochaine mise à jour gratuite sera disponible en avril prochain avec notamment un nouveau Dragon Ancien. Vous pouvez faire vos paris !