Monster Hunter Rise : Notre avis sur la version PC

Après sa sortie sur Switch en mars 2020, Monster Hunter Rise débarque sur PC avec tout le contenu gratuit sorti jusqu’à présent. Un timing assez judicieux de la part de Capcom qui laisse ainsi les chasseurs grinder sur PC avant d’attaquer l’extension Sunbreak qui sortira cet été. Ayant pu l’essayer en avance, nous vous donnons notre retour sur cette version PC. Faut-il craquer ?

Conditions de test : Avec déjà un gros temps de jeu sur Switch, nous avons joué une trentaine d’heures sur PC avec la configuration suivante : AMD Ryzen 5 2600, GTX 1660 Ti, et 16 Go de RAM DDR4 3000 MHz.

Un nouvel opus réussi

Capcom a marqué un tournant avec Monster Hunter World qui fut d’ailleurs le premier de la série a débarquer sur PC. Grâce à lui, la licence a massivement gagné en popularité tout en devenant accessible au plus grand nombre et sans pour autant perdre la saveur particulière de la chasse. Avec Monster Hunter Rise, le tir est confirmé et c’est une nouvelle réussite pour la firme. N’hésitez pas à consulter notre test de la version Switch pour plus de détails.

Son ambiance de Japon féodal, le village de Kamura et les différentes contrées sont la preuve d’une direction artistique absolument sublime et maitrisée. La compagnie japonaise maitrise évidemment les codes de sa culture en les mariant parfaitement avec le jeu de chasse, en témoigne les introductions pour chaque monstre, qui rendent hommage à une forme théâtrale japonaise : le Noh.

En matière de gameplay, il ne déçoit pas non plus. Vous disposez d’une grande variété d’armes (14 en tout), chacune étant unique et demandant plusieurs niveaux de maitrise. Même si certains chasseurs de longue date regrettent une simplification de certaines mécaniques, Monster Hunter Rise a le mérite d’être une excellente porte d’entrée à la série. Elle garde sa rudesse et son exigence, mais l’ensemble est bien plus confortable qu’auparavant.

Cet opus nous fait en plus gagner en mobilité grâce au Filoptère, qui vous permet d’explorer les biomes avec une liberté sans pareille. Cela vous donne en plus de nouveaux coups contre les monstres, avec même la possibilité de les monter et de les contrôler. Monstres qui sont d’ailleurs les stars de la série. On regrette que Capcom bride le contenu à chaque sortie depuis World pour étaler les mises à jour gratuites, mais cette version PC débarque avec presque 10 mois de contenu dans la poche.

Bien évidemment le plaisir se partage encore mieux en ligne avec d’autres joueurs. Il faut aimer le grind, mais lorsque l’on est pris dedans, difficile de s’en lasser.

Une version PC propre et sans bavure

Le titre est très beau sur Switch et finalement, le rendu n’est pas si différent sur PC. Evidemment on gagne en confort visuel et technique, mais il faut saluer le RE Engine de Capcom qui fait des merveilles. Le jeu est superbe sur Switch et cela offre ainsi un portage PC qui est loin d’être « cheap ».

Certes, du fait de sa plateforme d’origine, ce n’est pas aussi beau et détaillé que Monster Hunter World, mais on s’en approche quand même beaucoup. Le soft peut compter sur une plus grande résolution allant jusqu’à la 4K, des textures en HD, un framerate illimité, le support du combo souris/clavier, et le support des écrans ultra larges.

Contrairement à Final Fantasy 7 Remake récemment, qui proposait des options graphiques très pauvres, Monster Hunter Rise possède des paramètres graphiques avancés complets : Occlusion ambiante, qualité des ombres, qualité du maillage, profondeur de champs, distorsion… Cette version PC incorpore même des filtres pour se créer une ambiance encore plus personnalisée : Noir et blanc, Sepia, style japonais et style Shogun. Les deux premiers proposent également un style cinéma afin de se croire dans un film de samurai. Un peu comme ce que propose Ghost of Tsushima.

Après y avoir joué un paquet d’heures, on peut dire qu’il tourne comme un charme. Même les configurations moyennes devraient pouvoir le faire tourner avec un bon degré de confort. Sur Switch, le plaisir de jeu est loin d’être mauvais, mais la fluidité et cet habillage en HD rendent le jeu de chasse bien plus plaisant. Malheureusement, étant donné que nous avons eu accès à une version bêta du titre, nous n’avons pas pu essayer le matchmaking, mais on peut compter sur un service similaire à MH World.

En définitive, le seul gros défaut de ce Monster Hunter Rise, c’est l’absence de support du cross-progression et du cross-save. On imagine que certains joueurs Switch auraient aimé pouvoir continuer leur partie, ou au moins avoir le choix de transférer leur profil pour profiter des ajouts techniques. Pour un titre où l’on « grind » beaucoup, la pilule est un peu dure à avaler. Pas de cross-play non plus pour y jouer avec des amis sur Switch. On espère que Capcom ne se loupera pas pour le prochain titre.

Conclusion

La version PC de Monster Hunter Rise répond aux attentes en offrant un jeu un poil plus beau et surtout plus fluide pour les chasseurs qui ne jurent que par les spécificités techniques. Certes, il reste moins fouillé que Monster Hunter World, mais il n’est pas en dessous de ce dernier pour autant. Il propose des arguments convaincants et surtout un contenu de départ fort satisfaisant. L’optimisation est sans faille et les paramètres graphiques sont assez nombreux pour permettre à une grande gamme de configurations de faire les réglages selon les besoins.

On regrette cependant l’absence de cross-save et de cross-play, surtout que cela était très demandé sur Monster Hunter World. Même un transfert unique aurait pu faire l’affaire. Toujours est-il que le concept reste ultra addictif et vous promet des heures de chasse seul ou à plusieurs. Il est en plus une bonne porte d’entrée pour les débutants. Il ne vous reste plus qu’à vous équiper et vous entrainer pour l’arrivée de Sunbreak.