Monster Hunter Rise : Les unités distribuées et ventes numériques atteignent les 12 millions

Capcom a visiblement vu juste en portant Monster Hunter Rise sur consoles PlayStation et Xbox. L’éditeur annonce aujourd’hui fièrement de belles ventes pour son dernier jeu de chasse et nous avons même droit à un nouvel artwork pour fêter ça.

Monster Seller Rise

Après les 5 millions d’unités écoulés pour Monster Hunter Rise : Sunbreak il y a quelques jours, Capcom revient sur les ventes de son jeu de base Monster Hunter Rise. On rappelle que celui-ci est sorti le 20 janvier dernier sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series (également disponible via le Xbox Game Pass) ce qui a bien aidé à gonfler un nombre déjà pharamineux. En cumulant les unités écoulées et les ventes dématérialisées, le titre passe la barre des 12 millions de jeux vendus à travers le monde. Rien que depuis le début de l’année, soit à partir du 31 décembre 2022, il s’est vendu à 300 000 exemplaires.

Même si l’on reste loin derrière le succès de Monster Hunter World et ses 20 millions de ventes, Capcom peut se réjouir de cette performance qui confirme un bel ancrage de la licence en Occident. Pour remercier les fans, Capcom a partagé un nouvel artwork du jeu représentant la fameuse Yomogi du salon de thé de Kamura.

On imagine que le jeu de chasse est loin d’avoir son pic de forme puisque les versions PlayStation et Xbox auront droit à l’extension Sunbreak au printemps tandis que les joueurs Switch et PC pourront très bientôt bénéficier de la nouvelle fournée de contenus présents dans la mise à jour gratuite de février.