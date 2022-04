Monster Hunter Rise: Sunbreak aura droit à une nouvelle présentation le 10 mai prochain

Lors du dernier Digital Event Monster Hunter, Capcom en a profité pour parler longuement de l’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise, notamment en dévoilant la date de sortie de cette nouvelle aventure. Alors que l’on se rapproche doucement de l’arrivée de ce nouveau contenu, l’éditeur japonais tient une nouvelle fois à nous parler de Sunbreak avec une nouvelle présentation riche en gameplay et en informations.

L’extension va détailler son contenu

Rejoignez-nous lors du prochain Digital Event Monster Hunter Rise: #Sunbreak pour de nouvelles informations sur le jeu : du gameplay, des monstres et bien plus encore ! 📅 10 mai

🕒 16H (heure française)

🎤 Présenté par le réalisateur Yoshitake Suzuki

📺 https://t.co/h1lgtCHwMu pic.twitter.com/YdJXjSbnFY — Capcom France (@capcom_france) April 28, 2022

Capcom nous donne donc rendez-vous pour le 10 mai prochain à 16 heures afin de suivre un nouveau Digital Event exclusivement centré sur Monster Hunter Rise: Sunbreak. L’éditeur précise alors que l’on pourra voir des vidéos de gameplay, avec des détails sur les monstres qui seront mis à l’honneur dans cette extension.

Le tout sera présenté par le réalisateur Yoshitake Suzuki, et sera à suivre sur la chaîne officielle de Capcom. On ignore encore quelle sera la durée de la présentation, mais elle devrait être, comme les précédentes, riche en détails et donc à ne pas manquer si vous êtes fan du jeu de base.

Monster Hunter Rise Sunbreak sortira le 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC.