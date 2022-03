Monster Hunter Rise Sunbreak : date de sortie, nouveaux monstres, nouveaux environnements…

L’extension Monster Hunter Rise Sunbreak s’est dévoilée à nous comme l’avait promis par Capcom. On vous propose donc de faire le point sur ce qui a été dit et tout ce qui a été annoncé. Même si vous êtes un novice complet, le titre a aussi pensé à vous.

Les nouveaux monstres de Monster Hunter Rise Sunbreak

Commençons par le sujet majeur que les fans attendent le plus : Quels sont les nouveaux monstres de cette extension Sunbreak ? On nous a d’abord montré les stars de ce Digital Event, à savoir « les trois seigneurs » que l’on peut apercevoir sur le trailer officiel (dont un déjà révélé précédemment) :

Malzeno : Un dragon ancien couvert d’écailles argentées. Lorsqu’il draine suffisamment d’Energie, il prend une forme beaucoup plus sinistre.

: Un dragon ancien couvert d’écailles argentées. Lorsqu’il draine suffisamment d’Energie, il prend une forme beaucoup plus sinistre. Garangolm : Un monstre très massif qui utilise la sève de son corps pour effectuer une relation symbiotique avec son environnement. Grâce à cela, il peut acquérir des attaques dangereuses comme son bras gauche recouvert de magma ou bien son bras droit couvert de mousse.

: Un monstre très massif qui utilise la sève de son corps pour effectuer une relation symbiotique avec son environnement. Grâce à cela, il peut acquérir des attaques dangereuses comme son bras gauche recouvert de magma ou bien son bras droit couvert de mousse. Lunagaron : Une wyverne à croc qui peut recouvrir son corps de glace qui lui permet d’acérer ses griffes et de lancer des attaques de glace encore plus puissantes.

On nous a également présenté une sous-espèce de Bishaten : Le Bishaten Sanguin. Et enfin, l’Astalos qui fait son retour après avoir terrorisé les joueurs de Monster Hunter Generation.

Histoire et nouveautés de Monster Rise Sunbreak

Monster Hunter Rise Sunbreak va démarrer directement après la défense contre la Calamité qui menaçait le village de Kamura. Suite a cet exploit, Dame Fiorayne (une guerrière venue de loin) vient quémander de l’aide afin de protéger son royaume lointain. En effet, un phénomène étrange semble empoisonner les monstres, les rendant très agressifs. Cela aurait justement un lien avec les trois seigneurs de la région évoqués précedemment.

On peut donc s’attendre une nouvelle aventure scénarisée dans une toute nouvelle région inspirée par l’Europe médiéval. Les chasseurs rejoindront ainsi l’avant-poste d’Elgado afin de se préparer à explorer la Citadelle. Cette dernière est composée de pics enneigés qui tombent en cascade sur des forêts luxuriantes où pullulent de nouvelles formes de vie endémiques. Au centre de cette vaste région se trouve une forteresse abandonnée depuis longtemps qui sert de bastion aux monstres qu’elle était censée repousser.

Ces nouveaux lieux seront aussi l’occasion d’introduire de nouveaux personnages comme l’Amiral Galleus, l’excentrique scientifique Bahari, Minayle la forgeronne, Oboro le marchand et Chichae, la pourvoyeuse de quêtes. En parlant de quêtes, Capcom a bien évidemment confirmé l’arrivée des quêtes de Rang Maître avec ce contenu. De nouveaux mouvements pour le filoptère seront de la partie, mais globalement, nous n’avons pas eu beaucoup d’informations sur les nouvelles mécaniques de jeu, toutefois Capcom devrait revenir dessus très prochainement.

Date de sortie, bonus pour les nouveaux et Amiibo

Monster Hunter Rise Sunbreak sortira le 30 juin prochain sur Nintendo Switch et PC. Pour l’occasion, une version physique sera proposée sur Switch contenant le jeu de base Monstre Hunter Rise + un code pour l’extension Sunbreak. Si vous possédez déjà le jeu sur PC ou Switch, il vous suffira d’acheter l’extension en dématérialisé dans sa version classique ou deluxe (qui propose des armures spéciales, des emotes, des poses, un maquillage et une coiffure).

A cette date, une grosse mise à jour de 13 Go sera déployée même si vous ne comptez pas obtenir Sunbreak. La firme conseille d’ailleurs de faire de la place sur vos machines (surtout sur Switch) pour bien se préparer.

Si vous précommandez le jeu, vous disposerez d’armures spéciales pour le Chumsky et le Palico : « Costume chien fidèle » et « Costume chat rayé ». Sur Switch, trois nouveaux amiibo inspirés du monstre Malzeno permettront de débloquer des armures spéciales pour leur Chasseur, Chumsky et Palico.

Si vous démarrez l’aventure de zéro, Capcom a prévu des armures, accessoires et armes qui vous permettront de bien vous préparer avant l’extension puisqu’il vous faudra avoir complété les quêtes de rang 7 étoiles afin de répondre aux conditions requises pour profiter de ce nouveau contenu de haut niveau. Ces objets seront distribués gratuitement à travers une mise à jour.

En parlant de mises à jour gratuites, ce Digital Event nous a aussi rappelé que le jeu continuera à en recevoir régulièrement jusqu’à la sortie de Sunbreak avec de nouvelles « quêtes évènements » mais aussi après. On imagine que de nouveaux monstres et collaborations seront dévoilées pour alimenter le jeu. Il ne reste désormais plus qu’à attendre les prochaines nouvelles du jeu de chasse puisque tout n’a pas encore été dévoilé concernant Sunbreak.