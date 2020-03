Mirage Apex Legends

Mirage aime qu’on le remarque. Benjamin d’une fratrie de quatre garçons, il a fait de ses pitreries sa marque de fabrique pour attirer l’attention. La seule chose qu’il a prise au sérieux, c’est la technologie de l’holo-pilote : initié à l’art de l’illusion par sa mère ingénieur, il s’est amouraché de cette technologie et a tout appris de ses mécanismes. Même lorsque ses frères ont été portés disparus au cours de la Guerre frontalière, Mirage et sa mère ont continué à développer des dispositifs holographiques, et leur travail les a rapprochés.

Quelles sont les capacités de Mirage ?

Dissuasion (tactique) Déployez un leurre holographique pour semer la confusion dans les rangs ennemis.

Alors qu’il travaillait dans un bar pour joindre les deux bouts, Mirage a entendu ses clients raconter des histoires incroyables sur les Jeux Apex, et notamment sur la gloire et la fortune qu’ils mettaient en jeu. Très attiré par cette perspective, il savait néanmoins qu’il ne pouvait pas risquer de laisser sa mère seule… jusqu’à ce que celle-ci lui offre une série d’équipements holographiques pour l’encourager à réaliser son rêve. Mirage est aujourd’hui le centre d’attraction des Jeux Apex, aussi implacable pour ses adversaires que séduisant pour le public des Terres Sauvages.

Comment jouer Mirage ?

Comme son nom l’indique, Mirage est le roi de l’illusion, et sèmera un vent d’incompréhension chez vos ennemis. Concernant votre capacité Dissuasion, vous allez pouvoir l’utiliser de deux façons :

Pour fuir : lancez votre leurre holographique à l’opposé de votre position, pour que l’équipe adverse soit attirée par votre leurre, et vous laisse quelques secondes de répit pour vous soigner tranquillement.

: lancez votre leurre holographique à l’opposé de votre position, pour que l’équipe adverse soit attirée par votre leurre, et vous laisse quelques secondes de répit pour vous soigner tranquillement. Pour prendre à revers une équipe : déployez votre leurre face à l’ennemi, et débarquez dans leur dos avec votre équipe pour les prendre par surprise et semer un vent de panique qui vous sera profitable. Cette méthode reste un peu moins utilisée, et pourtant elle peut être plus que déterminante dans la tournure d’un combat.

Utiliser vos leurres, c’est gagner quelques précieuses secondes afin de refaire mon shield ou bien de vous soigner. Bien entendu, les joueurs adversaires arrivent très rapidement à se rendre compte qu’il ne s’agit pas du vrai Mirage, il suffit de tirer dessus pour cela. Malgré tout, ces hologrammes permettent de temporiser et de vous permettre de vous refaire une santé.

De la même façon, l’utilisation de l’attaque ultime, qui vous permettra de générer une armée de leurres et de vous rendre invisible dans le même temps, vous permettra soit de sortir de la zone de combat pour vous soigner ou alors de prendre vos ennemis à revers, histoire de les finir une bonne fois pour toute.

