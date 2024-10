Apex Legends 2 n’est pour l’instant pas du tout une option pour Electronic Arts

Pour éviter le syndrome Overwatch 2

Apex Legends n’est pas au meilleur de sa forme aujourd’hui, même si l’on voit d’autres jeux service tenir moins bien la distance que le jeu d’Electronic Arts. Par conséquent, Andrew Wilson reconnaît que le titre a besoin d’innovations afin de conserver sa communauté, mais pas question pour autant de plancher sur une version 2.0 ou une suite qui renverserait la table.

Et pour une raison simple : EA pense, sans doute avec justesse, que les suites de jeux service ne fonctionnent tout simplement pas (propos relayés par Eurogamer) :

« En général, ce que nous avons constaté dans le contexte des jeux service à grande échelle, c’est que la « version 2 » n’a presque jamais eu autant de succès que la « version 1 ». L’objectif actuel est donc de veiller à continuer de soutenir la base de joueurs mondiale que nous avons et de leur proposer du contenu nouveau, innovant et créatif saison après saison, ainsi que de développer ces autres choses, mais de les développer de manière à ce que les joueurs n’aient pas à renoncer aux progrès qu’ils ont réalisés ou à l’investissement qu’ils ont investi dans l’écosystème existant. Chaque fois que nous obligeons une communauté de joueurs à choisir entre les investissements qu’elle a réalisés jusqu’à présent et l’innovation et la créativité futures, ce n’est jamais une bonne position. »

Ce qui peut couler de source si vous connaissez bien l’industrie et ses échecs récents, mais Wilson s’adresse ici à un public d’investisseurs qui n’est pas forcément au fait de cela. Nul doute que l’éditeur a bien observé le lancement d’Overwatch 2 et souhaite éviter de reproduire certaines erreurs. Apex Legends continuera donc d’être amélioré de saison en saison, mais il n’est pas prévu de partir sur une nouvelle base avec un second épisode.