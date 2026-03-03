Minishoot’ Adventures : Le très bon shooter et Zelda-like français débarque enfin sur consoles, et ce dès aujourd’hui

Le petit vaisseau prêt à explorer de nouveaux horizons

Allier le sentiment grisant de l’exploration et le bonheur d’un gameplay twin stick shooter, c’était l’idée de SoulGame Studio au moment de concevoir Minishoot’ Adventures. En incarnant un petit vaisseau capable de gagner en niveau, en puissance et en fonctionnalités à mesure de progresser dans un monde interconnecté, le duo toulousain nous a livré un mélange particulièrement bien exécuté.

Le public ne s’y est pas trompé puisqu’à la sortie du jeu en avril 2024 le succès d’estime fut de grande ampleur, couronnée par une nomination au titre de « Meilleur gameplay design » aux Indie Game Awards 2024. Cette petite pépite, qui n’a d’ailleurs pas non plus oublié d’être charmante, était hélas coincée sur PC depuis presque deux ans.

Parfaitement compatible pour les Switch, par exemple, c’est justement lors d’un Indie World que la réjouissante nouvelle a été révélée : Minishoot’ Adventures arrive sur Switch 1 et 2, mais aussi PS5 et Xbox Series, avec même une disponibilité Day One. Encore mieux, l’adventure-shooter arrive sur ces supports dans la journée, de quoi se laisser rapidement tenter.