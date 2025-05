Microids annonce Syberia Remastered, un retour du point’n click de Benoît Sokal prévu en fin d’année sur PS5, Xbox Series et PC

Les origines sublimées de Kate Walker

Lorsque l’on y repense, le style point’n click a quand même vu passer énormément de titres marquants à travers les années, faisant même de la période 90s un âge d’or pour le genre. Syberia Remastered se veut comme la résurrection de l’un d’entre eux. Après l’épisode The World Before situé sur deux temporalités, Microids a décidé de repartir au début de la fabuleuse histoire de Kate Walker, imaginée par Benoît Sokal.

Au programme, évidemment, des visuels entièrement revus allant des décors aux personnages. Mais aussi, et puisque l’on parle d’un point’n click de plus de 20 ans, les puzzles verront quelques ajustements afin d’être plus facilement abordés pour un jeu de 2025.

Il en sera de même de l’interface ou encore des contrôles du personnage. Une refonte que l’on espère réussie, dans laquelle nous revivrons les aventures de Kate Walker, une avocate envoyée au village de Valadilène pour conclure un rachat, mais qui va vivre bien des péripéties.

À la manette, on retrouve Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris. Un casting particulièrement étonnant puisque la branche parisienne de l’éditeur était potentiellement sous la menace d’une fermeture. Ce tandem avec Virtuallyz Gaming suggèrerait en tout cas davantage un soutien de Microids Studio Paris qu’un rôle majeur.

Un retour à un rôle qu’a fréquemment occupé le studio, l’implication totale sur L’Amerzone restant une exception. Or Virtuallyz semble aussi s’occuper d’un jeu VR pour cette année, que l’on imagine également dans l’univers de Syberia si on joue aux devinettes avec l’image mystère de leur site officiel.

Quoi qu’il en soit, Syberia Remastered est attendu pour le dernier trimestre 2025 sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.