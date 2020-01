La compilation Metro Redux arrive sur Switch le 28 février

Les rumeurs autour de portages Switch s’intensifient ces derniers jours, notamment avec la possible arrivée des Bioshock sur la plateforme Nintendo. Mais c’est aujourd’hui au tour de la licence Metro de confirmer qu’elle s’apprête à débarquer sur Switch, comme des rumeurs l’indiquaient il y a quelques temps.

Le compte Twitter officiel de la licence vient de nous dévoiler une courte vidéo, dans laquelle on peut voir que les deux premiers jeux Metro, à savoir Metro 2033, Metro: Last Light et tous leurs DLC, avec la compilation Metro Redux.

Immerse yourself in the world of Metro once more on #NintendoSwitch. #MetroRedux coming February 28th 2020.

Find out more https://t.co/bsXWbr32Tq pic.twitter.com/qjoY6FB3sa

— Metro Exodus (@MetroVideoGame) January 16, 2020