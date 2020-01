Metro Redux devrait bientôt arriver sur Switch (et Void Bastards sur PS4)

Les organismes de classification des jeux vidéo sont souvent une source incroyable de fuites. Cela arrive régulièrement qu’une sortie soit divulguée en avance par l’un d’entre eux. Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre. Cette fois, c’est le PEGI, le système d’évaluation européen (Pan European Game Information) qui vient de lister deux titres qui devraient bientôt profiter d’un portage.

Deux portages en préparation

Les deux titres n’ont rien en commun mais devraient profiter prochainement d’un portage. Le premier, c’est Void Bastards, un jeu de tir stratégie sorti en 2019 sur PC et Xbox One qui devrait donc arriver sur PlayStation 4. Les développeurs n’ont encore rien communiqué, mais cela n’aurait rien de vraiment surprenant.

L’autre titre, c’est Metro Redux qui devrait arriver sur Switch. Il s’agit d’une compilation qui regroupe Metro 2033 Redux et Metro Last Light Redux, tous deux sortis en août 2014 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On rappelle d’ailleurs qu’un revendeur portugais avait déjà tendu la perche en listant le portage Switch avec une jaquette sur son site en octobre dernier.

Bien sûr, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Pour l’instant, il n’y a eu aucune annonce officielle, ni du côté des développeurs de Metro Redux, ni du côté de Void Bastards. Ceci dit, rares sont les fuites sur les organismes de classification qui ne se concrétisent pas dans les semaines qui suivent.

On en profite pour rappeler qu’en 2019, 4A Games nous a gratifié de Metro Exodus, un tout nouvel épisode à la célèbre série de jeux de tir. Si vous voulez en savoir plus sur ce très bon titre, on vous invite à lire notre test complet.