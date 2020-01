Bioshock : The Collection pourrait bien sortir sur Switch

Alors que l’arrivée d’un quatrième volet se confirme peu à peu, avec l’ouverture officielle d’un nouveau studio à priori consacré à son développement, l’actualité recèle d’autres nouveautés concernant Bioshock. En effet, la collection, comprenant les trois premiers épisodes dans des éditions remasterisées, pourrait bien voir le jour sur Nintendo Switch.

Au hasard d’un listing

Il arrive souvent que des titres soient listés, par divers organismes de classification du jeu vidéo ou magasins en ligne, avant même d’être annoncés officiellement. C’est par exemple le cas d’un titre qui fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps : Assassin’s Creed Ragnarok. Nonobstant, il arrive parfois que ces informations proviennent de sources douteuses ayant induit en erreur la firme à l’origine dudit listing.

Voilà pourquoi nous prendront, pour le moment, l’information avec des pincettes, bien qu’elle soit parfaitement plausible en l’état. Bioshock : The Collection vient d’être listé par la Taïwan Entertainment Software Rating, autrement dit l’équivalent de notre PEGI, et ce sur Nintendo Switch. Avec, ce sont les trois jeux que cette édition contient qui ont été répertoriés.

Pour rappel, Bioshock : The Collection était sorti en septembre 2016 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et comprenait les trois premiers volets liftés. En attendant une potentielle confirmation par Nintendo ou 2K Games, on vous renvoie vers notre test de la version originale, qui na tarie pas d’éloges.