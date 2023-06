Metaphor ReFantazio : Le RPG d’Atlus sortira aussi sur PS4, PS5 et Steam

Faisons semblant d’être surpris

il aura fallu attendre quelques heures de plus pour qu’Atlus confirme la nouvelle, mais les choses sont désormais plus claires. Dans un trailer destiné au marché coréen (repéré par Gematsu), qui est exactement le même que celui révélé lors de la conférence Xbox, on apprend que Metaphor ReFantazio sortira également sur PlayStation 4, PlayStation 5, et aussi sur Steam, toujours en 2024 en même temps que la version Xbox Series.

Ce n’est en aucun cas une surprise puisque l’on imaginait très mal Atlus se priver du marché sur PlayStation étant donné que leurs jeux ont un lien étroit avec les consoles de Sony, mais on peut se demander pourquoi l’éditeur a mis autant de temps à l’officialiser. On pourra aussi remarquer que le titre sort sur PS4 et pas sur Xbox One, sans doute pour ne pas se priver d’un parc de consoles qui est très important au Japon.