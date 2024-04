Metaphor: ReFantazio est maintenant disponible en précommande, voici où le réserver au meilleur prix

On sait enfin quand Atlus va nous présenter sa nouvelle licence ambitieuse. Metaphor: ReFantazio sortira dans le courant du mois d’octobre et la dernière vidéo en date sur le titre nous a permis d’en voir bien plus à son sujet, en découvrant plus en détails sur monde ainsi que ses personnages ou ses mécaniques de jeu, comme sa structure et son système de combat. Puisque le jeu est désormais moins mystérieux et qu’il possède une date de sortie, pas besoin d’attendre plus longtemps pour ouvrir les précommandes.