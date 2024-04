Metaphor: ReFantazio révèle sa date de sortie et une édition collector, rendez-vous en octobre pour découvrir le JRPG

Le foire du trône

Si vous n’avez pas envie de regarder l’émission entière proposée par Atlus, vous en aurez un bon résumé avec le nouveau trailer de Metaphor: ReFantazio, qui place un peu plus les enjeux du titre. Après l’assassinat du roi dans le royaume, c’est une course au trône qui va se lancer entre plusieurs candidats, via un système d’élection un peu particulier. Notre héros devra tout faire pour gagner des alliés parmi les différentes tribus tout en combattant des monstres (qui sont appelés ici Humains), même si son but initial sera de sauver le prince de sa malédiction.

Cette vidéo nous permet aussi de mieux apprécier le système de combat, qui mélangera le système classique de tour par tour avec un système plus orienté action, pour les ennemis les plus faibles. Les personnages n’auront pas ici de Persona mais des jobs, définis comme des archétypes. Le système fonctionne finalement comme l’invocation des Persona, mais ces jobs seront plus précis avec des arbres de compétences. C’est en gagnant des alliés que l’on pourra débloquer de nouveaux archétypes.

L’exploration promet aussi d’être un peu plus libre que dans les précédents jeux du studio, avec différentes villes à visiter. C’est notamment là que l’on pourra dénicher toutes les quêtes annexes, comme les chasses aux monstres, qui demanderont de partir à la recherche de renseignements sur les cibles pour avoir plus de facilité à les abattre.

Le monde pourra être parcouru à travers le « Gauntlet Runner », un vaisseau qui vous servira de base. Voyager vous prendra du temps dans Metaphor: ReFantazio, et comme dans les Persona, ce temps sera précieux. Il faudra donc bien réfléchir au nombre de journées que vous allez perdre en allant d’une ville à l’autre. On retrouve donc un système de calendrier et de temps défini pour accomplir les différentes quêtes. Ce temps de voyage vous servira à nouer des relations plus fortes avec vos compagnons, tout en accomplissant diverses activités comme de la cuisine.

Quand sortira Metaphor: ReFantazio ?

Découvrir comment fonctionne Metaphor: ReFantazio est une chose, mais il était aussi temps que l’on apprenne quand sortira le JRPG d’Atlus. On savait qu’il était question de cet automne, restait encore à savoir quand précisément.

Prenez donc vos agendas et réservez la date du 11 octobre, date à laquelle sortira Metaphor: ReFantazio sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS4, PS5 et Xbox Series.

Que contient l’édition collector de Metaphor: ReFantazio ?

Une édition collector a aussi été présentée pour le jeu, qui devrait coûter aux alentours de 149,99 €. Elle contiendra :