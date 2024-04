Metaphor: ReFantazio ouvre un nouveau chapitre

Ce n’est pas la première fois que Metaphor a l’honneur d’un stream dédié, c’est même techniquement son troisième après celui de juin pour revenir sur l’annonce du jeu lors de la conférence Xbox et un deuxième pour revenir sur sa bande-annonce des Game Awards. Mais la bonne nouvelle cette fois-ci, c’est qu’Atlus n’a pas seulement annoncé ce programme sur ses comptes japonais mais aussi sur ses comptes internationaux.

Cela veut dire que la vidéo sera disponible avec des doublages et des sous-titres anglais. Pour suivre tout cela rendez-vous le mardi 23 avril à minuit, heure française (ce qui représente lundi soir donc). Si on en croit la description Youtube de la version japonaise, le directeur du jeu Katsura Hashino devrait faire un point sur le développement pendant une trentaine de minutes pour montrer du gameplay et dire plus sur les mécaniques de ce JRPG vu que l’on nous promet de revenir sur son genre.

Et si les streams de deux heures en japonais présentés par le charismatique Mafia Kajita vous manque, pas de panique puisqu’on a une bonne nouvelle pour vous. En effet, Atlus proposera quelques heures plus tard un second stream, seulement en japonais, et revenant plus en détail sur ce que l’on aura vu d’ici-là. Cette émission aura elle lieu le 23 avril à 13h, heure française.

Metaphor: ReFantasio est prévu pour l’automne 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC. Sauf si une date plus précise ou un report seraient l’une des informations à découvrir mardi prochain, évidemment.