Metaphor: ReFantazio nous en dit beaucoup plus sur son monde avant sa sortie en 2024

Metaphor: ReFantazio ne sera pas apolitique

Metaphor: ReFantazio a donc eu droit à un stream d’environ 1h40 hier, malheureusement uniquement en japonais. Mais heureusement pour nous, le making of de 14 minutes a au moins été redoublé en anglais et le site Gematsu a traduit les slides du Powerpoint du stream, ce qui fait donc quand même assez de matière pour en apprendre plus sur le jeu et son univers.

Le jeu se déroule donc dans le monde d’Euchronia où la magie existe mais elle se perd de plus en plus. Il faut dire que tout le monde se limite de plus en plus à des utilisations basiques grâce à des outils plutôt qu’à chercher à créer et innover. Mais nos héros utilisent la magie afin de transformer leurs corps pour attaquer. Ces transformations sont les fameux Archétypes qui sont l’équivalent des Arcanes des Persona.

Et passer du temps avec quelqu’un (comme les Liens sociaux/Confidents) permet de débloquer de nouveaux Archétypes et donc de nouvelles compétences. Car oui, la dimension sociale restera très importante et sera même beaucoup plus centrale dans l’intrigue du jeu puisqu’il faudra rallier le plus de monde à sa cause dans une sorte de campagne électorale.

On appellera notre héros Zlink

En effet, quand Metaphor: ReFantazio démarre, le Roi d’Euchronia est assassiné. Et son fils le Prince est dans un coma depuis plusieurs années suite à une malédiction. L’autorité qui reste tente donc de devenir légitime en lançant un concours. La personne qui sera la plus populaire dans le pays lors du Jour du Héros accèdera au trône mais la situation n’est pas simple quand le pays est formé par huit tribus bien différentes.

Et encore, ce sont les huit espèces reconnues dans ce système mais il y en a plus que cela, sans compter les diverses espèces animales et autres monstres difformes qui sont appelés ici les « Humains », des créatures corrompues par la magie. Le protagoniste que l’on incarne est bien à part puisqu’il appartient à la race des Eldas, un peuple dont il est l’un des derniers membres, puisque le reste du royaume les déteste ouvertement, les accusant de détenir de sombres pouvoirs.

Ce qui ne l’a pourtant pas empêché de devenir le meilleur ami du Prince. Il participe à la campagne mais son but est surtout de tuer le sorcier qui est responsable de la malédiction afin d’y mettre fin. En japonais, le héros sera doublé par Natsuki Hanae que vous connaissez déjà peut-être en tant que 9S dans tout ce qui touche à NieR ou bien comme Tanjiro dans Demon Slayer.

Le pouvoir de l’amitié

Et pour l’accompagner dans sa quête, on retrouve la fée Gallica qui elle-non plus ne fait pas partie des fameuses huit tribus de Metaphor. Trop petite pour participer aux combats, ses connaissances et ses sens magiques surdéveloppés lui permettent d’avoir un rôle proche de celui des navigatrices des Persona. Elle est doublée par Sumire Morohoshi, une habituée des petits persos mignons puisqu’elle est aussi Tiki dans les Fire Emblem ou les Mogs dans les Final Fantasy.

La guerrière rousse Hulkenberg n’est pas une elfe mais une Roussainte, la tribu reconnaissable aux longues oreilles pointues. Ce peuple est réputé pour ses capacités physiques et donc leur côté combatif et orgueilleux. Ce qui explique pourquoi Hulkenberg a déserté son poste de garde du corps du Prince après le début de sa malédiction. Elle est interprétée par Saori Hayame qui est aussi Yamato dans One Piece, Yor dans Spy X Family ou Fubuki dans One Punch Man.

Strohl n’est pas un démon mais un Clemar reconnaissable à ses cornes. Les Clemars sont souvent nobles et importants dans la monarchie ce qui se ressent dans leur comportement. Il est donc étonnant de voir Strohl se préoccuper autant de la justice et vouloir rejoindre l’armée. Il est doublé par Kensho Ono qui est Giorno dans JoJo’s Bizarre Adventure, le Kuroko qui fait du Basket ou Diluc dans Genshin Impact.

On termine avec Heismay, l’étrange bête qui est de la tribu des Eugiefs, très souvent discriminée de par leurs différentes avec les autres espèces. Et malgré son physique petit et maigre, c’est bien le légendaire Akio Otsuka qui s’occupe de le doubler, après avoir été Snake dans les Metal Gear, Barbe Noire dans One Piece, Maître Xehanort dans Kingdom Hearts, All for One dans My Hero Academia et sera de nouveau Adachi dans le prochain Like a Dragon.

Un bon jeu pour oublier les problèmes actuels…

Il reste donc pour l’instant cinq races qui n’ont pas officiellement de représentants jouables. Comme on l’avait vu dans notre analyse du premier trailer, on devrait aussi accueillir un Palipas, les hommes-bêtes avec des oreilles et queues d’animaux qui sont aussi hédonistes qu’impulsifs. On a aussi de gros indices sur la présence d’une Nydia, un peuple réputé pour son charisme avec des yeux particulièrement brillants.

Le doute est aussi permis pour une Mutsutari qui ont un troisième oeil sur le front. Plus répandus que les Eldas, ils sont aussi rejetés pour leur religion différente de celle qui domine le royaume et cachent donc souvent leurs visages derrière des masques. Il nous reste donc les Rogues qui se distinguent par leur espérance de vie beaucoup plus longue que les autres et les Ichtyias reconnaissables à leurs ailes ce qui leur donne une popularité qui peut leur monter à la tête.

On note évidemment que très souvent les descriptions de ces tribus contiennent des remarques sur le fait qu’elles sont victimes de discriminations, qu’elles n’arrivent pas à accéder à certains postes plus prestigieux et que toutes les races ne sont pas considérées comme égales. On suppose donc que cela aura son importance dans un jeu où le héros, qui est le plus marginalisé, devra rallier la majorité du peuple à sa cause.

Un soupçon de temps réel dans votre tour par tour ?

Il faut bien avouer que ce n’est pas le gameplay qui est le plus mis en avant dans cette nouvelle communication autour de Metaphor: ReFantazio. Le directeur Katsura Hashino précise que les combats restent du tour par tour mais avec la possibilité de faire quelques attaques en se baladant pour pour éliminer les ennemis un peu trop faibles et commencer avec un avantage pour les plus coriaces. Quitte à se prendre aussi quelques dégâts au passage.

Et si le contexte scolaire n’est pas présent, on garde l’idée de temps qui passe avec la date des élections comme objectif. On aura bien des objectifs réguliers imposés qu’il faudra réussir mais ici, au lieu de gérer le quotidien, on gère ses voyages et sa campagne. Le jeu n’est absolument pas un monde ouvert mais on peut se rendre dans les différentes régions du royaume à bord d’un véhicule nommé Gauntlet qui sert de base mobile à l’équipe.

Et évidemment, le jeu ne sera pas une simulation politique, le moyen de gagner en popularité sera de régler les problèmes des gens en explorant les donjons ou en éliminant de dangereux monstres. On a d’ailleurs remarqué un petit changement dans l’interface du jeu par rapport à juin lors des phases d’exploration, l’ajout d’un bouton qui affiche le classement actuel de la popularité, une fonction toujours très ludique.

Metaphor: ReFantazio sortira à l’automne 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC mais il devrait régulièrement faire parler de lui d’ici là puisqu’à l’occasion des 35 ans d’Atlus l’année prochaine, l’éditeur prévoit une tournée mondiale pour en dire plus et faire tester des démos au public.