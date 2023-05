Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series, premières images

Un trailer en CGI qui donne envie de renfiler le rôle de Big Boss

Car tout ce que l’on a vu du soft, c’est un simple trailer en CGI sympathique visuellement, mais sans plus. Le tout, avec une apparition de Naked Snake à la fin de cette première bande-annonce, où l’on apprend que le remake se nommera désormais Metal Gear Delta: Snake Eater. Sans surprise, le soft reprendra l’histoire originelle de ce troisième volet, à savoir une opération d’espionnage et d’exfiltration.

En effet, c’est en pleine guerre froide que notre ami Naked Snake devra exfiltrer un scientifique du nom de Nikolaï Sokolov. Mais bien entendu, une unité cobra composée de super soldats ayant quelques pouvoirs surnaturels seront là pour lui barrer la route. Autant dire que l’on a hâte de replonger dans cet opus avec des boss pour le moins marquants, et on espère grandement que le gameplay proposé sera beaucoup plus modernisé que le jeu original, où il faut aujourd’hui un certain coup de main pour maitriser instantanément la jouabilité.

Qui plus est, hormis ce trailer en CGI assez famélique, une bonne nouvelle est tombée pour les fans de la licence. Il sera visiblement possible dès cet automne sans la moindre précision, de vous procurer la Metal Gear Solid Collection, qui réunira les version remastérisées de Metal Gear Solid 1, 2 et 3. Néanmoins, il n’y a pas encore de date de sortie pour cette dernière, ni la moindre info sur son tarif. Il faudra donc prendre hélas son mal en patience.

Metal Gear Delta: Snake Eater n’a toujours pas de date de sortie, mais sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Et si vous voulez en voir un peu plus que le trailer, vous pourrez vous consoler avec au moins les premières images du jeu.