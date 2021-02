Mass Effect: Legendary Edition sortira le 14 mai, nouveau trailer

Décidemment, la licence Mass Effect fait parler d’elle aujourd’hui. Quelques instants après avoir eu connaissance d’un spin-off annulé qui était inspiré par Han Solo, on apprend enfin la date de sortie de Mass Effect: Legendary Edition, qui sortira bien au printemps.

Tous les DLC présents et de la 4K

La compilation se paye aujourd’hui un nouveau trailer qui met enfin en avant les améliorations graphiques de ce remaster, avec de la 4K, avec de meilleures couleurs (et lens-flare à gogo), au programme et la totalité des DLC présents pour toute la trilogie, que ce soit les packs d’armes ou le contenu narratif en plus. Pour ce qui est des temps de chargements, ceux-ci ont été drastiquement réduits, notamment dans la Citadelle.

Les modèles de personnages ont été actualisés dont le modèle de base version féminine de Shepard de Mass Effect 3 qui est enfin disponible dans les deux autres opus. Des ajustement seront aussi de la partie, notamment sur le contrôle du Mako. En revanche, le multijoueur de Mass Effect 3 ne sera pas présent.

Le plus beau dans tout cela, c’est que l’on apprend que Mass Effect: Legendary Edition sera disponible dès le 14 mai 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.