Marvel’s Guardians of the Galaxy accueille du ray-tracing sur PS5 et Xbox Series

Quelques semaines après son lancement et plusieurs nominations aux Game Awards, Marvel’s Guardians of the Galaxy apparait comme l’une des réussites de Square Enix avec la licence Marvel, bien loin du chantier qu’est Marvel’s Avengers. Mais à l’instar de ce dernier, le jeu d’Eidos Montréal souffrait de quelques problèmes techniques (à une bien moindre échelle), et un patch est venu améliorer les choses.

We're deploying a new patch on PlayStation & Xbox today. Along with fixes for various issues, it's bringing:

☀️ Ray Tracing Mode for PS5 and Series X

🔓 Uncapped framerate option for Series S

🚀 Improved performance for base PS4

Read on for full details 👇https://t.co/RYi0qPf5MN

— Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) November 17, 2021