Après l’échec relatif de Marvel’s Avengers, Square Enix revient avec une production Marvel d’un autre genre, simplement orientée solo, qui prend la direction de l’espace. Marvel’s Guardians of the Galaxy nous raconte une histoire inédite où l’on contrôle ici Peter Quill, alias Star-Lord, et uniquement lui, même si les autres Gardiens sont présents. Etant donné que le titre est souvent comparé au jeu de Crystal Dynamics et que beaucoup de personnes s’interrogent à son sujet, nous vous avons préparé une FAQ complète pour répondre aux questions les plus fréquemment posées, ainsi que quelques astuces sur le jeu.

Guide Marvel’s Guardians of the Galaxy

Vous pourrez retrouver ici tous les articles liés aux diverses astuces sur Marvel’s Guardians of the Galaxy. C’est ici que vous pourrez trouver notre guide sur l’emplacement des costumes, ainsi que les succès/trophées du jeu.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Qu’est-ce qu’est Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix, qui se base sur les personnages des Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Quand et où sort Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy sort le 26 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Cependant, la version Nintendo Switch n’est jouable qu’en cloud gaming.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est-il un jeu service ?

Non, contrairement à Marvel’s Avengers, Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu solo qui ne comporte aucun élément de jeu service. Aucun mode multijoueur n’est présent, tout comme aucun mode coopération.

Qui sont les Gardiens présents dans Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy met en scène les Gardiens suivants :

Star-Lord

Gamora

Drax

Rocket

Groot

Comme les trailers l’ont montré, d’autres personnages issus des comics sont également présents, mais on s’abstiendra de les nommer pour celles et ceux qui n’ont pas vu ces vidéos.

Est-il possible de jouer tous les Gardiens en plus de Star-Lord ?

Non, Marvel’s Guardians of the Galaxy nous place uniquement dans la peau de Star-Lord et il n’est pas possible de contrôler directement les autres membres. Cependant, il est possible, voire essentiel, de leur donner des ordres. Chaque Gardien dispose de quatre capacités que l’on peut enclencher afin de faire des combinaisons.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est-il lié avec les films du MCU ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy n’est aucunement lié aux films du Marvel Cinematic Universe. C’est pour cela que les personnages ne ressemblent pas aux acteurs des films.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est-il lié à Marvel’s Avengers ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy ne se déroule pas dans l’univers de Marvel’s Avengers, les deux ne sont donc pas liés, même s’ils proviennent du même éditeur.

Marvel’s Guardians of the Galaxy a-t-il des DLC ou des microtransactions ?

Non, Marvel’s Guardians of the Galaxy ne contient aucun DLC ou microtransactions. Tous les éléments, comme des costumes, même ceux liés à la précommande, peuvent être obtenus dans le jeu en fouillant les diverses zones.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est-il un RPG avec des quêtes annexes ?

Non, Marvel’s Guardians of the Galaxy est davantage un jeu d’aventure. Il ne s’agit pas d’un Mass Effect-like avec des quêtes annexes à accomplir sur diverses planètes à visiter.

Marvel’s Guardians of the Galaxy possède-t-il un monde ouvert ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy ne dispose pas de monde ouvert, étant donné que l’on n’est pas libre d’aller là où on le veut durant l’aventure.

Quelle est l’importance des choix dans Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Dans Marvel’s Guardians of the Galaxy, les joueurs et joueuses sont parfois confrontés à des choix, souvent binaires. Certains choix auront plus d’importances que d’autres, et seront indiqués par une notification sur l’écran, déclarant par exemple qu’un personnage va s’en souvenir. Selon le studio, la majeure partie de l’aventure en elle-même ne devrait pas être affectée par ces choix.

Quelle est la playlist de Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Voici la liste complète de chansons révélées par l’éditeur à ce jour pour Marvel’s Guardians of the Galaxy :

Never Gonna Give You Up – Rick Astley

Kickstart My Heart – Motley Crue

Turn Me Loose – Loverboy

Holding Out for a Hero – Bonnie Tyler

Wake Me Up Before You Go-Go – Wham!

(Don’t Fear) The Reaper – Blue Oyster Cult

Turn up the Radio – Autograph

Don’t Worry Be Happy – Bobby McFerrin

White Wedding – Pt.1 – Billy Idol

Hit Me With Your Best Shot – Pat Benatar

Everybody Have Fun Tonight – Wang Chung

Rock Rock (Till You Drop) – Def Leppard

Everybody Wants To Rule The World – Tears For Fears

Hangin’ Tough – New Kids On The Block

Tainted Love – Soft Cell

I Ran (So Far Away) – A Flock Of Seagulls

Every 1’s a Winner – Hot Chocolate

I’ll Tumble 4 Ya – Culture Club

We’re Not Gonna Take It – Twisted Sister

I love It Loud – KISS

Take on Me – a-ha

Love Song – Simple Minds

Call Me – Blondie

Since You Been Gone – Rainbow

Relax – Frankie Goes To Hollywood

The Warrior – Scandal, Patty Smyth

We Built This City – Starship

The Final Countdown – Europe

Zero to Hero – Star-Lord Band

Space Riders with No Names – Star-Lord Band

Quel est le poids de Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Selon le studio, il a été précisé que le poids de Marvel’s Guardians of the Galaxy serait d’environ 80 Go sur PC, et d’environ 50 Go sur consoles (sauf sur Switch).

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Marvel’s Guardians of the Galaxy ?

Voici les différentes configurations PC listées pour Marvel’s Guardians of the Galaxy :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit, version 1803 ou supérieure

Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 570

DirectX 12

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit, version 1803 ou supérieure

Processeur : Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 Super ou AMD Radeon RX 590

DirectX 12

Marvel’s Guardians of the Galaxy possède-t-il une édition collector ?

Marvel’s Guardians of the Galaxy dispose d’une édition Cosmique Deluxe, qui contient un steelbook, un mini-artbook, la bande-originale du jeu en version numérique, et l’accès anticipé à deux costumes pour Star-Lord.

Trailer de gameplay

