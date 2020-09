Marvel’s Avengers, où trouver le jeu au meilleur prix ?

La grosse sortie de cette rentrée est sans aucun doute Marvel’s Avengers, aussi attendu que craint par les fans malgré une bêta couronnée de succès. Le titre sera enfin disponible le 4 septembre, après quelques mois de retard. Voyons maintenant quelle plateforme de vente en ligne propose le prix le plus intéressant pour le jeu.

Où trouver Marvel’s Avengers pas cher ?

 

Dans cet article, on vous propose un comparateur pour savoir où précommander et où acheter Marvel’s Avengers au meilleur prix. Si vous cherchez le jeu à un tarif relativement intéressant, alors ce comparateur vous permettra de vous aiguiller et de connaître les enseignes en ligne qui le proposent avec une potentielle réduction. Bien sûr, il faut désactiver votre bloqueur de publicités.

Pour le moment, le site proposant le tarif le moins élevé pour Marvel’s Avengers est Rakuten ainsi que Leclerc. Tous les autres sites marchands affichent ensuite le prix de 54,99 euros.

  Pour ce qui est de l’édition Deluxe, c’est encore une fois Rakuten qui s’en sort le mieux, suivi d’Amazon qui affiche un prix plus bas que les autres concurrents. Cette édition contient un pack de costumes supplémentaires pour les six héros et des plaques exclusives.

  Enfin, il reste encore des Earth Mightiest Editions à se procurer, au prix de 219,99 euros sur Amazon. Cette édition contient une lithographie, un poster des schémas d’amures d’Iron Man, une boucle de ceinture, une statuette Captain America, un bubblehead Hulk et un porte-clé Mjolnir.

Rappelons que Marvel’s Avengers sera disponible dès le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Notre test sera disponible prochainement, ainsi que nos nombreux guides et astuces, dont certaines sont déjà en ligne.