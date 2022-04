Marvel’s Avengers : Le prochain personnage sera Jane Foster en tant que Mighty Thor

Depuis la sortie de Spider-Man pour les consoles PlayStation, Crystal Dynamics a été plutôt discret concernant Marvel’s Avengers, qui a eu droit à peu de nouveautés au cours de ces derniers mois. De quoi nous faire penser que le Tisseur était une sorte de chant du cygne, annonciateur de la fin programmée du jeu service, mais le studio vient aujourd’hui de nous montrer qu’il avait encore des nouveautés sous le coude, avec un personnage inédit qui vient d’être annoncé. Enfin, inédit, presque.

Thor: Recycle & Thunder

Tout d’abord, le studio prévient que la prochaine mise à jour du jeu, qui sera l’update 2.4, arrivera dans le courant du mois de mai. Elle permettra de réajuster certains événements pour les rendre plus attractifs et généreux avec les nouveaux arrivants.

Mais ce qui intéressera le plus grand nombre ici, c’est la perspective de la version 2.5 de Marvel’s Avengers, qui ajoutera un nouveau personnage. Préparez-vous à redécouvrir Thor, enfin plutôt Mighty Thor, puisque c’est Jane Foster qui va prochainement intégrer le roster.

On ignore encore si Jane recevra les pouvoirs du dieu du tonnerre de la même manière que dans les comics, mais on imagine que ce choix a été motivé pour coller à la sortie de Thor: Love & Thunder, qui a eu droit à son premier trailer hier, qui mettait justement en avant Nathalie Portman dans le rôle de Mighty Thor.

Plus d’informations seront partagées prochainement concernant ce nouveau personnage. En espérant tout de même qu’il se démarque bien du Thor déjà présent, mais on imagine que les différences entre eux seront similaires à celles entre Hawkeye et Kate Bishop.