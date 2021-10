Marvel’s Avengers rompt sa promesse sur les DLC en ajoutant des boosts pour progresser plus vite

On serait sans doute un peu cynique si on disait qu’on l’avait vu venir, mais la promesse de Square Enix face à la politique tarifaire des DLC de Marvel’s Avengers n’a pas duré très longtemps. Alors que les nouvelles extensions et les personnages rajoutés dans le jeu sont bien gratuits, les seuls éléments que l’on pouvait acheter dans la boutique du jeu n’étaient jusqu’ici qu’esthétiques, avec des avatars, des finish-moves ou encore des costumes à acheter. Mais cela a changé il y a peu.

What if… Marvel’s Avengers brisait son serment ?

Durant toute la période qui a précédé le lancement, et même après, Square Enix et Crystal Dynamics ont tenté de rassurer la communauté en déclarant que les seuls DLC que l’on pourrait acheter seraient esthétiques.

Or, il y a peu, des boosts d’XP et de drop de matériaux sont apparus sur le Marketplace, avec la possibilité de les acheter avec de l’argent réel. Une pratique qui est assez courante dans les AAA du moment. Si bien entendu, cette option est largement dispensable dans les faits (car Marvel’s Avengers n’a pas de PvP par exemple), elle montre plusieurs problèmes.

Le souci numéro un est bien entendu que la promesse de l’éditeur de studio est bien mise à mal ici. Il s’agit bien de microtransactions qui ne sont pas juste esthétiques, et qui aident grandement à éviter une boucle de grind qui est largement critiquée par la communauté.

Deuxième vice caché, la refonte du système de progression qui a eu lieu il y a quelques mois. Aujourd’hui, monter un personnage niveau 50 est bien plus difficile qu’au lancement. Cela avait été justifié par les développeurs, qui souhaitaient que les joueurs et les joueuses ne bouclent pas trop vite le nouveau contenu (et la montée en niveau d’un personnage) lorsqu’il arrivait en jeu. Mais avec la mise en place des boosts d’XP payants, difficile de ne pas faire un lien entre ces derniers et cette refonte.

Troisième problème, l’arrivée récente du jeu dans le Xbox Game Pass, qui coïncide avec la mise en place de ces packs payants. Ainsi, ils deviennent beaucoup plus attractifs pour les nouveaux joueurs et joueuses qui découvrent le titre, et qui souhaitent rejoindre leurs amis déjà plus expérimentés pour effectuer des missions dans la partie endgame du jeu.

On attend maintenant de voir comment l’éditeur va faire face à la grogne de sa communauté. Rappelons également que Marvel’s Avengers va bientôt mettre en place un système qui va permettre de gagner de la monnaie in-game, qui pourra servir à la place de l’argent réel dans la boutique, mais le studio n’a pas précisé quand ces nouveautés arriveront, si ce n’est à la fin de l’année.