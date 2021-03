Marvel’s Avengers : Crystal Dynamics tente de justifier le nouveau système de progression

Avec la mise à jour qui accompagner la sortie de Hawkeye et des versions next-gen du jeu, Marvel’s Avengers compte revoir quelques-unes de ses bases, à commencer par son système de progression. Cette dernière annonce a cependant du mal à passer auprès de la communauté, qui ne comprend pas du tout la raison de ces changements. Afin de clarifier tout cela, le studio a pris la parole sur Reddit.

Des éclaircissement sur la montée de niveau

Dès le 18 mars, le titre va revoir sa courbe de progression concernant ses héros. Crystal Dynamics juge qu’arriver au niveau maximum pour chaque héros est beaucoup trop rapide, et que l’obtention des points de compétences à ce rythme aurait tendance à submerger le joueur d’informations. Le studio souhaite que chaque point dépensé soit impactant et soit réfléchi par le joueur, et c’est pour cela qu’il veut éviter de trop lui en donner d’un seul coup.

Crystal Dynamics réitère sa pensée sur Reddit, en déclarant qu’ils n’augmentaient pas le nombre de points d’expérience nécessaires dans le seul but de forcer à ce que les joueurs jouent plus longtemps (même si de facto, c’est ce qui arrivera).

Le studio souhaite en revanche chaque point de compétence soit étudié, et testé sur le terrain par les joueurs afin qu’ils sentent une réelle progression entre chaque compétence gagnée. De plus, on nous précise que cela ne prendra « que » 3 à 5 heures de jeu supplémentaires pour atteindre le niveau maximal d’un personnage.

Le studio déclare aussi que les ennemis les plus puissants donneront dorénavant bien plus d’expérience. On apprend également que les premiers niveaux (du niveau 1 à 25) seront quant à eux boostés pour être gagnés plus vite, afin de ne pas démarrer avec un personnage « désarmé » face aux ennemis. Un détail qui rend peut-être la justification donnée encore un peu plus confuse…

Pas sûr que cela suffise à calmer la grogne de la communauté, car même si le changement était justifiable (ce qui est difficilement le cas ici), c’est surtout les priorités du studio qui questionnent les joueurs actifs, qui demandent avant tout plus de contenu avant un tel rééquilibrage.

Une salle d’entrainement plus complète

Vivez un rêve de super-héros ce 18 mars avec la personnalisation des pièces HARM ! Lancez-vous des défis ou ressentez le pouvoir d’éliminer des hordes d’ennemis. Tout est entre vos mains ! pic.twitter.com/u9yqLa222V — SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) March 8, 2021

Parmi les autres nouveautés de cette mise à jour, on peut aussi voir que la salle HARM va subir quelques changements. Il sera alors possible de personnaliser les défis que l’on va rencontrer avec divers paramètres.

Cela permettra par exemple de choisir contre quels types d’ennemis se battre. Espérons donc qu’avec cela, les défis des cartes héros puissent être effectués plus facilement.

Marvel’s Avengers sera disponible sur PS5 et sur Xbox Series le 18 mars prochain.