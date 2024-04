Manor Lords dépasse déjà le million d’exemplaire vendu et devient même le city-builder le plus joué sur Steam

C’est Hooded Horse, qui édite le jeu, qui nous donne une première idée des ventes réalisées dans le week-end par Manor Lords. Des ventes colossales, puisqu’en seulement une journée, le titre est parvenu à écouler 1 million de copies. Et c’est l’occasion de rappeler que le titre est aussi disponible dans le Xbox Game Pass PC.

Autant dire que les curieux étaient nombreux, au point d’atteindre un pic à plus de 173 000 personnes connectées sur le jeu en simultané sur Steam. Ce qui pourrait ne pas paraitre beaucoup si vous avez l’habitude de consulter les résultats de gros jeux phénomènes, mais à l’échelle du genre, le résultat est remarquable. Hooded Horse affirme qu’il s’agit là du plus gros pic réalisé par un city-builder sur la plateforme de Valve, et même en prenant en compte les genres quelque peu « voisins » comme les 4X.

De jolis chiffres qui laissent augurer un brillant avenir pour le jeu si son accès anticipé se déroule bien.

Since yesterday's launch Manor Lords has already sold over 1 million copies & hit a peak Steam concurrent player count of 170k – highest ever for a city builder (or for other different genres like GSG/4x/colony sim). Congrats @LordsManor, we're honored to serve as your publisher! pic.twitter.com/559uGRp1NO

— Hooded Horse (@HoodedHorseInc) April 27, 2024