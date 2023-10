Manor Lords : Le jeu de stratégie médiéval date le lancement de son accès anticipé au 26 avril 2024 sur PC

Très plébiscité par les créateurs et créatrices de contenu depuis l’an dernier au point de devenir le troisième titre le plus wishlisté sur Steam derrière Hades II et Hollow Knight Silksong, Manor Lords a refait surface lors du Xbox Partner Preview diffusé hier soir. A cette occasion, le jeu de stratégie médiéval façon city-builder conçu par Slavic Magic et édité par Hooded Horse (Against the Storm, Terra Invicta, Falling Frontier…) a annoncé dans un nouveau trailer qu’il sera disponible en accès anticipé à partir du 26 avril 2024 sur PC via Steam, GOG et le Game Pass.