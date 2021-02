Le manga Animal Crossing: New Horizons va débarquer en Occident dans les prochains mois

Animal Crossing: New Horizons aura marqué l’année 2020 comme étant le « jeu du confinement », le titre sur lequel des millions de personnes ont passé des heures à récolter des navets ou à rembourser leur prêt. Avec un tel succès pour cet épisode, il n’est pas étonnant de voir que la série s’exporte sur d’autres médias, avec un manga qui a vu le jour l’année passée au Japon, et qui va enfin débarquer en Occident.

Announcement: Animal Crossing: New Horizons-Deserted Island Diary, a new manga series featuring your favorite villagers, debuts Fall 2021. 🍃 pic.twitter.com/wo5CXHR5xn

— VIZ (@VIZMedia) February 19, 2021