The Wolf Among Us 2 est reporté, Bigby ne reviendra pas en 2023 comme prévu

Le retour aux affaires de Telltale Games ne pouvait pas se faire sans heurts. Avec deux projets dans les cartons, à savoir The Expanse et The Wolf Among Us 2, on avait du mal à croire que le studio parvienne à assurer le rythme de sortie initialement prévu. The Expanse étant plus avancé et visant une sortie pour l’été, la direction a été forcée de faire un choix et c’est The Wolf Among Us 2 qui est victime d’un nouveau report.

On s’était pourtant dit rendez-vous dans dix ans…

Puisque cela fait bientôt dix ans que l’on attend cette suite, on n’est plus à quelques mois près, mais ce report pourra tout de même en chagriner plus d’un. Le studio annonce aujourd’hui que The Wolf Among Us 2 ne verra pas le jour en 2023, et ne peut même pas confirmer la période de 2024. Gematsu a interrogé l’un des représentants du studio qui a simplement déclaré que le jeu ne sortirait pas cette année, sans vouloir donner d’autre fenêtre de sortie.

Telltale Games s’est aussi entretenu avec IGN sur ce délai et son PDG Jamie Ottilie justifie ce report par l’envie de ne pas vouloir imposer du crunch à ses équipes :

« J’ai pratiqué le crunch et je ne veux pas le refaire, ce n’est pas juste de le demander. Vous ne pouvez pas organiser une équipe autour de cela. Alors oui, il s’agit en partie de maintenir une culture de travail saine. Nous ne voulons pas épuiser nos braves gens. Il a été incroyablement difficile de recruter ces deux dernières années entre le COVID et la croissance de l’industrie des jeux. Il est donc certain qu’épuiser nos artistes est la mauvaise chose à faire à long terme. »

Il précise également que les attentes pour le jeu sont grandes et que le studio ne veut pas décevoir le public en sortant un produit non finalisé, ou qui ne correspondrait pas aux standards de qualité voulus par l’équipe. Alors préparez-vous à attendre ce The Wolf Among Us 2 encore un peu plus longtemps.