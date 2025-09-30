Magic: The Gathering x PlayStation : la collaboration Secret Lair se dévoile un peu plus

Des “drops” Secret Lair exclusifs

Le PlayStation Blog nous fourni de nombreux détails sur ces fameuses cartes collectors. Sony indique que chaque pack Secret Lair mettra en vedette des cartes uniques illustrant des personnages, lieux ou objets emblématiques des univers PlayStation. Les studios Naughty Dog, Santa Monica, Guerrilla, et Sucker Punch ont collaboré avec Wizards of the Coast pour que l’âme de leurs franchises soit respectée tant visuellement que mécaniquement.

Parmi les premières cartes révélées nous avons (en anglais pour le moment) :

Joel, Resolute Survivor (The Last of Us)

Ellie, Brick Master : avec des synergies “Partner‑Survivors”

Abby, Merciless Soldier : également avec des synergies “Partner‑Survivors”

Jin Sakai, Ghost of Tsushima

Kratos, God of War : avec “double initiative” et effets liés aux créatures n’ayant pas attaqué.

Kratos, Stoic Father

Atreus, Impulsive Son : avec la compétence portée

Aloy, Savior of Meridian (Horizon Forbidden West) : avec vigilance et portée, et des interactions avec les artefacts.

Nathan Drake, Treasure Hunter (Uncharted) : jouant sur Initiative et des effets liés à la bibliothèque.

Le Superdrop Magic: The Gathering Secret Lair x PlayStation sera disponible le 27 octobre à 18 h sur MagicSecretLair.com. Chaque drop Secret Lair sera proposé en version premium (foil) et en version standard (non-foil). Pour les collectionneurs, il faudra être rapide car, généralement, les Superdrops de Secret Lair sont souvent produits en quantités limitées.