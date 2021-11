Loop Hero sortira le 9 décembre sur Nintendo Switch

Plusieurs mois après un lancement réussi sur PC avec plus de 500 000 exemplaires écoulés en à peine une semaine, Loop Hero s’apprête à débarquer comme prévu sur Nintendo Switch et, bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre longtemps pour voir de quoi cette version est capable puisqu’elle sortira le 9 décembre prochain.

Une boucle temporelle à portée de main

Par l’intermédiaire d’un court trailer, le rogue-like à la direction artistique pixel art développé par Four Quarters et édité par Devolver Digital présente son ambiance et son univers au public de la console nippone.

Pour rappel, le titre vous plonge dans un monde en proie au chaos à cause d’une boucle temporelle. Afin de rétablir l’équilibre et reconstituer la mémoire de votre héros, vous devez affronter de nombreux ennemis tout en usant de diverses cartes qui viendront à la fois faciliter et complexifier votre progression.

Rendez-vous d’ici trois semaines pour découvrir Loop Hero sur Nintendo Switch.