Loop Hero franchit le cap des 500.000 ventes en une semaine

Si nous pouvons citer un certain Valheim et ses 5 millions de ventes atteints en seulement un mois, Loop Hero n’est pas trop mal non plus. Effectivement, le titre a fait un gros carton en seulement une petite semaine.

Un rogue-like qui fait un sacré tabac sur sa première semaine

Le développeur Four Quarters et l’éditeur Devolver Digital sont en effet fier d’annoncer que Loop Hero s’est écoulé à plus de 500.000 exemplaires sur sa première semaine sur Steam. Il s’agit là d’un sacré chiffre, et notez même que la bande-son du jeu disponible à l’achat est la plus rapidement vendue de l’histoire de l’éditeur.

Pour continuer sur les chiffres, le temps de jeu moyen est actuellement de 12 heures par joueurs, soit plus de 3 trillions d’heures et environ 18 milliards de boucles, rien que ça. De plus, le titre a été évalué de façon extrêmement positive par plus de 7500 joueurs sur Steam. Preuve que la production de Four Quarters séduit instantanément auprès des gamers. D’ailleurs, les développeurs en ont profité pour laisser un petit message de remerciements aux joueurs.

« Merci pour le soutien et l’énergie que vous avez donné à Loop Hero de la part de toute l’équipe de Four Quarters ! Nous travaillons actuellement sur des patchs améliorant l’expérience globale d’après vos conseils avisés, y compris la possibilité de sauvegarder pendant les expéditions, des options de vitesse et un deck de caractéristiques obtenues en tuant les boss ! De nouveaux contenus seront ensuite ajoutés à Loop Hero comme de nouvelles cartes, classes et transformations : nous sommes impatients de partager avec vous tout ce que nous avons dans les tiroirs !”

Rappelons que Loop Hero est un roguelike en pixel art où vous progressez sur une boucle infinie générée aléatoirement. Vous devrez vous défendre contre moults monstres tout en utilisant vos diverses cartes augmentant la barre du prochain boss, et vous donnant bonus et malus comme l’apparition de créatures.

Loop Hero est disponible sur PC via Steam, GOG et le humble Store depuis le 4 mars dernier. Notre aperçu du titre est d’ailleurs disponible à cette adresse.