Aperçu Loop Hero – Un rogue-lite qui nous fait tourner en rond

Édité par Devolver et développé par Four Quarters, Loop Hero a fait une courte apparition le mois dernier via un trailer diffusé pendant les Game Awards. Avec un look rétro et des mécaniques de jeu qui empruntent à beaucoup de genre du jeu vidéo, le concept avait de quoi intriguer un minimum. Il est temps d’aborder ce premier aperçu pour vous exprimer notre avis sur ce jeu indépendant.

Conditions d’aperçu : Cette preview a été rédigée après avoir passé plus de 6 heures sur Loop Hero. Nous avons progressé jusqu’au troisième niveau du jeu en débloquant au passage plusieurs améliorations du camp ainsi que deux nouvelles classes pour le héros.

Un monde au bord du gouffre

L’ambiance n’est pas à la fête dans ce titre. Dès le début, on se retrouve dans un monde presque entièrement vidé. Le héros ne se laissera cependant pas démonter et mettra tout en oeuvre pour réparer cette injustice et reconstruire le monde tel qu’il était avant cette catastrophe.

Pour ce faire, il faudra mener plusieurs expéditions qui se solderont par la rencontre d’un boss. Concrètement, comment cela se passe ? Après avoir choisi le niveau désiré et la classé jouée, une route fermée et générée aléatoirement se dessine sur la carte. Le héros entame alors son périple et répète en continu le chemin sous forme de boucle qui s’offre à lui.

Toutes les fois où celui-ci traverse le camp, le point initial de la route, une loop a été terminée et une autre commence. Les ennemis présents sur le chemin deviendront alors de plus en plus fort et pour pallier cette nouvelle difficulté, il faudra utiliser les différentes ressources qui vous sont données pour renforcer votre héros.

Le joueur ne prendra pas part directement aux affrontements. Plus dans le rôle d’un stratège, il faudra ici en permanence surveiller et équiper le héros avec les meilleures pièces de notre inventaire. De plus, des tuiles seront constamment attribuées au joueur et celui-ci devra choisir où les placer sur la carte pour bénéficier au maximum de leurs effets.

Addictif mais répétitif

Après quelques heures de jeu, il est indéniable que le concept est accrocheur tout en étant accessible. De plus, étant un rogue-lite, Loop Hero nous introduit à une mécanique de construction de camp qui offrira au joueur des avantages permanents afin de mener la prochaine expédition avec un peu plus d’aisance.

Ces bonus sont souvent pertinents et arrivent bien à relancer l’intérêt du jeu. On peut parler par exemple d’une nouvelle classe jouable, de nouvelles cartes mises à disposition pour réorganiser et renforcer son deck ou alors d’une aide supplémentaire lors des expéditions comme les potions qui se rechargent à chaque « loop ».

Malgré toutes ces améliorations possibles, le jeu reste simple et accessible au détriment peut-être d’un investissement moindre du joueur dans les phases de jeu. Cela pourra amener certains joueurs à rapidement ressentir de la lassitude et de la répétitivité si ces derniers n’adhèrent pas totalement au concept. Seules les améliorations du camp garderont alors une certaine satisfaction mais ces dernières peuvent être bien longues à acquérir.

Quelques « looper »

Bien que le concept soit intéressant et plutôt bien exploité, ces quelques heures de jeu nous ont permis de témoigner d’aspects qui mériteraient peut-être améliorations. Commençons par exemple avec les sensations de répétitivité et de lenteur qui peuvent se dégager à chaque début d’expédition.

En effet, ces dernières sont assez lentes à se mettre en place et le fait d’accélérer par deux fois la vitesse de déplacement du personnage n’aide pas totalement à renflouer ce sentiment. De plus, chaque niveau de jeu débloqué n’entraîne pas énormément de nouveautés et on a vite l’impression de tourner en rond à chaque fois que l’on relance une expédition…

L’aspect pixel art minimaliste n’aide également pas ce sentiment. En effet, même si celui-ci est mis à contribution pour l’aspect construction du niveau avec les cartes qui nous sont distribuées, il n’aide également pas à convaincre de retenter l’aventure encore et encore.