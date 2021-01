Loop Hero

Dans Loop Hero, vous incarnez le dernier espoir d'un monde presque totalement détruit et vide de toute substance. Il vous faudra découvrir qui est le mystérieux antagoniste qui a voulu précipiter le monde à sa perte. Chaque niveau a alors l'apparence d'une route en forme de boucle fermée qu'il vous faudra traverser maintes fois. Des ennemis de plus en plus nombreux peupleront le chemin et chaque victoire vous offrira des cartes qui auront différents effets sur le niveau du jeu et sur le héros en plus de permettre la construction brique par brique du niveau.