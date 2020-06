Un live Pokémon Presents aura lieu demain à 15h

The Pokémon Company vient d’annoncer qu’un petit live Pokémon Presents aura lieu demain pour donner des nouvelles de la franchise. Bien entendu, comme le 17 juin est aussi le jour de sortie du DLC d’Épée et Bouclier, il occupera une bonne partie de la présentation.

Pokémon Presents Rien du Tout

Ce live ne sera quand même pas uniquement consacré au pass d’extension et l’on nous promet d’autres informations. Mais sans préciser pour autant si le reste des annonces concernera ou non le jeu vidéo ou d’autres supports. On sait simplement qu’il aura lieu sur Youtube demain à 15h, heure française et qu’il durera environ 11 minutes. Et la vidéo sera seulement disponible en japonais et en anglais.