Pokémon Epée et Bouclier dépassent les 20 millions de ventes

Tandis que la franchise Pokémon va fêter ses 25 ans d’existence dans le courant de cette année 2021, Nintendo a publié récemment son rapport financier du troisième trimestre de l’exercice en cours. Si les rumeurs ne cessent d’enfler depuis quelques temps quant à la sortie d’un possible remake des versions Pokémon Diamant et Perle, rappelons qu’actuellement c’est Pokémon Epée et Bouclier qui font parler d’eux avec un nouveau palier franchit en terme de ventes.

Epée et Bouclier sur le Podium

En effet, d’après les dernières informations partagées par Nintendo, Pokémon Epée et Bouclier affichent un peu plus de 20 millions de copies écoulées à travers le monde. Devenant alors le troisième titre de la série à passer la barre des 20 millions (20,35 millions exactement), se plaçant juste derrière les deux premières générations, Pokémon Rouge, Vert et Bleu ainsi que Pokémon Or et Argent.

Si l’on peut prévoir que les opus Or et Argent seront normalement dépassés par Pokémon Epée et Bouclier prochainement, il reste encore un peu de marge pour coller à la première génération forte de ses un peu plus de 30 millions d’exemplaires vendus.

Des chiffres impressionnants qui entrent en corrélation avec les chiffres de ventes tout aussi incroyables de la Nintendo Switch qui vient de faire mieux que la Nintendo 3DS et continue son ascension et sa domination du marché console.

En attendant d’autres informations d’ici la fin d’année, nous vous invitons à découvrir notre test sur Pokémon Epée et Bouclier, et/ou à vous tourner vers New Pokémon Snap dont les précommandes ont débutées.