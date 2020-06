Une date et de nouvelles infos pour les DLC de Pokémon Épée et Bouclier

Comme promis, le passe d’extension de Pokémon Epée et Bouclier se dévoile un peu plus et offre même une date pour le premier DLC, « L’île solitaire de l’Armure ».

Des légendaires de retour et un Flagadoss de Galar

Le nouveau trailer présenté revient sur pas mal de choses déjà annoncées il y a quelques mois, mais nous avons tout de même droit à du gameplay inédit. Pour la première partie, on retrouve l’île et son dojo avec le nouveau Pokémon Wushours qui pourra évoluer de deux manières différentes.

Parmi les nouveautés notables, on remarque l’annonce d’un Flagadoss de Galar, mais les fans auront surtout les yeux rivés sur la suite qui promet de belles chose avec le retour d’énormément d’anciens Pokémon légendaires que l’on devra vraisemblablement combattre sous leurs formes Dynamax (et même des versions Galar pour les oiseaux légendaires d’après le trailer). Autant dire que le second DLC, « Les terres enneigées de la Couronne », largement teasé dans ce trailer sera le plus gratiné.

« L’île solitaire de l’Armure » sera disponible le 17 juin prochain. Il faudra bien évidemment posséder Pokémon Epée et/ou Pokémon Bouclier. Le passe d’extension est disponible pour 29.99€ avec les deux DLC inclus et quelques bonus de précommandes (dont des cosmétiques pour votre avatar).