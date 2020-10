Pokémon Epée et Bouclier – Notre avis sur le DLC « Les terres enneigées de la Couronne »

Quatre mois après le premier DLC « L’île solitaire de l’armure », Pokémon Epée et Bouclier achève le contenu de son pass d’extension avec le second : « Les terres enneigées de la Couronne ». Un nouveau territoire enneigé au sud de Galar qui regorge de Pokémon très convoités. Voici donc notre avis après avoir complété la majeure partie du contenu proposé.

« C’est parti mon Kicklee »

Avec le premier DLC, nous avions un gros doute sur ce pass d’extension qui ressemble bien plus à du contenu endgame que l’on aurait amputé au Insécateur. « Les terres enneigées de la Couronne » confirme ce sentiment car il fait à peine mieux. C’est comme recevoir un coup puis un second moins douloureux, un piège psychologique où l’on se dit que ce n’est pas si mal finalement.

L’aventure démarre pourtant plutôt bien grâce à une rencontre fortuite avec un père souhaitant percer le secret des légendes locales avec sa fille. La jeune dresseuse ne l’entend pas de cette oreille et part de son côté après lui avoir répondu, pour résumer, « ok boomer ». Nous prenons donc sa place, en accompagnant ce brave Dylan qui nous conte ces fameuses légendes qui sont en réalité des indices pour trouver les nouveaux Pokémon légendaires.

Après avoir espéré une longue suite d’aventures uniques, on se retrouve à tourner en rond sur une petite zone en cherchant ces créatures sans vraiment se creuser les méninges. Comme pour le jeu de base, tout est étriqué et les objectifs n’ont rien de passionnants (notamment la collecte d’empreintes). L’histoire de Sylveroy reste néanmoins sympathique à suivre mais c’est bien le seul à profiter d’une longue quête suffisamment scénarisée.

On regrette également l’absence de dresseurs (ce bon vieux Dylan est loin de suffire). Heureusement que le grand tournoi vient par la suite rattraper un peu ce manque, cependant la faible difficulté rend l’événement assez insipide. Se battre en duo avec le personnage que l’on souhaite est une bonne idée tant les champions et les rivaux sont sans doute l’un des points forts de Épée/Bouclier, toutefois il n’y a aucun enjeu étant donné que l’on peut avoir son équipe de 6 (contre 3 chacun pour les autres) et que l’on reprend toute sa vie entre les combats.

La salade de légendaires

Ce DLC est clairement destiné à la chasse aux Pokémon légendaires et aux chasseurs de « Shiny ». Le grand antre Dynamax nous donne la possibilité de partir en raid en enchaînant plusieurs combats avec des Pokémon d’emprunts que l’on peut remplacer par des captures effectuées tout au long du chemin. Ce mode donne un regain d’intérêt aux combats Dynamax car il nous force à créer un minimum de stratégie afin de battre le Pokémon surpuissant qui nous attend à l’arrivée.

Sachant que l’on ne peut garder qu’un Pokémon après un raid, et que l’on attrape beaucoup de Pokémon peu rares ou que l’on a déjà, Game Freak a eu la bonne idée d’augmenter le taux d’apparition de Pokémon Shiny. Les amateurs pourront donc s’acharner sur des boucles en espérant tomber sur les légendaires souhaités tout en ayant l’espoir d’obtenir des chromatiques.

Pour le reste, on retrouve les mêmes défauts que précédemment : un manque de variété dans les décors et un contenu qui se termine très rapidement. Cette surconcentration de Pokémon légendaires enlève aussi le caractère épique de leur obtention. Contrairement à l’île solitaire, ce nouveau territoire regorge tout de même de plus de secrets à découvrir par soi-même.

Conclusion

« Les terres enneigées de la Couronne » fait mieux que le premier DLC mais reste assez médiocre. Les deux segments de ce pass d’extension ne se ressentent pas vraiment comme du contenu en plus mais comme quelque chose de tronqué puis recollé à laquelle on aurait bricolé deux histoires durant une poignée d’heures. Ce n’est pas non plus étonnant au vu de notre avis tout aussi mitigé sur Pokémon Epée/Bouclier. On conseille donc ce pass aux gros collectionneurs et au chasseurs de Pokémon chromatiques uniquement.