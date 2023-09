Final Fantasy VII Rebirth sera jouable à la Paris Games Week 2023, la liste complète

Les jeux jouables à la Paris Games Week 2023

Dans un mois se tiendra l’un des événements les plus importants dans nos contrées françaises, la Paris Games Week. Après une année de relance assez difficile, les organisateurs semblent néanmoins beaucoup miser sur cette édition nommée « Next Level ». Exit le hall solitaire de l’année dernière, on redit bonjour aux 3 halls comme ce fût le cas avec la période de la pandémie, idéal pour accueillir davantage d’exposants ou encore le coin PGW Junior.

Ce soir, le SELL vient de lever le voile sur une partie du programme, avec les premières animations mais aussi et surtout, une liste des éditeurs et constructeurs majeurs qui seront sur place. Si Nintendo, Sony et Xbox avaient déjà affirmé être là, on sait désormais les démos jouables, avec la présence de plusieurs JRPG très attendus. Notez que la liste n’est pas complète ni définitive :

Square Enix

PLAION

Ubisoft

Bandai Namco

Xbox

Forza Motorsport

The Elder Scrolls Online

Microsoft Flight Simulator

Arc System Works

Guilty Gear Strive

River City : Rival Showdown

Double Dragon Collection

Under Night In-Birth 2 Sys:Celes

Warner Bros. Entertainment

Stand Made in France

La Paris Games Week aura lieu du 01 au 05 novembre 2023, à la traditionnelle Porte de Versailles à Paris Expo.