Danghost

Danghost est un puzzle-game arcade développé par Umeshu Lovers. Son gameplay s'inspiré de jeux comme Tetris et Puyo Puyo tout en voulant y apporter une touche de jeux de combat dans son rythme, son exécution et ses affrontements. On a donc un plateau qui se remplit progressivement de fantômes nommés danghosts qu'il faut rassembler par couleur pour les capturer dans des urnes. On choisit quelqu'un parmi les personnages jouables qui ont tous leur propre coup spécial pour apporter du sel aux parties qui permettent de s'affronter jusqu'à quatre. On retrouve notamment Tatana qui sert de protagoniste au mode histoire du jeu.