Limited Run Games organisera une conférence le 14 juin à l’occasion de l’E3 2021

L’E3 2021, un événement qui semblait mort et enterré au moment même de l’annonce de son retour, voit sa liste de participants s’allonger pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Après Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Bandai Namco, Sega, Square Enix ou encore Gearbox, c’est au tour de Limited Run Games d’officialiser sa présence avec une conférence prévue le 14 juin à 22h en France.

More details to come at this year's #LRG3 show…

Tune in Monday, June 14 at 4 pm ET on https://t.co/vzY9JjjJzs! https://t.co/qqshePUEBd

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 11, 2021