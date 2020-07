Limited Run Games annonce plus d’une trentaine de versions physiques

Hier s’est déroulée une courte conférence de la part de Limited Run Games pour annoncer les futurs projets. L’entreprise spécialisée dans la distribution de jeux en format boîte a annoncé la venue de plus de 30 versions physiques avec quelques bonnes surprises. Voici la liste complète.

30 jeux arrivent en physique

Au total, ce sont 34 jeux déjà disponibles en version numérique (ou qui arrivent prochainement) qui vont avoir droit à une édition physique. La liste complète est disponible plus bas, sachant que certains titres sont déjà disponibles en précommande sur le site officiel, d’autres ne le seront que dans plusieurs semaines/mois (la date indiquée étant l’ouverture des précommandes).

Limited Run Games précise tout de même que certains titres ne font pas partie de leurs éditions limitées et que l’entreprise intervient simplement en tant que distributeur et non en tant que fabricant de ces dernières (à l’instar de Ys Origin, Megadimension Neptunia VII ou encore Kunai, distribué chez nous par Just for Games).