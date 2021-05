E3 2021 : Bandai Namco, Sega, Square Enix, Gearbox et d’autres officialisent leur présence

Après une année de disette, l’E3 semble revenir avec le soutient de nombreux acteurs de l’indiustrie, alors que l’on imaginait déjà cette édition de l’E3 2021 comme morte et enterrée avant même qu’elle ne commence. Après Microsoft, Nintendo, Ubisoft et tant d’autres, la liste des éditeurs et studios présents lors de l’événement entièrement numérique s’allonge encore un peu plus.

Elden Ring, es-tu là ?

Et pas avec n’importe quels noms s’il vous plait. Game Informer nous apprend que plusieurs éditeurs qui étaient historiquement plus ou moins toujours présents à l’E3 seront de retour, à savoir :

Square Enix

Bandai Namco Entertainment

Gearbox Entertainment

Verizon, Freedom Games

Devious Eye Entertainment

Turtle Beach

Binge

XSEED Games

Le prochain Square Enix Presents fera donc bien partie de l’événement, et naturellement, tous les regards vont se tourner vers Bandai Namco.

Si l’éditeur devrait reparler de Scarlet Nexus et de Tales of Arise, c’est surtout Elden Ring qui se fait attendre. Tous les fans de From Software commencent donc à croiser très fort leurs doigts pour que cet E3 2021 marque le retour du jeu tant attendu, mais étant donné toutes les déceptions que l’on a connu par le passé, mieux vaut être prudent.

Rendez-vous du 12 au 15 juin pour cette édition de l’E3 2021.