Life is Strange: True Colors nous accueille à Haven Springs en vidéo

Après avoir annoncé qu’il arrivera aussi sur Switch en septembre, Life is Strange: True Colors continue à nous offrir de nouvelles vidéos pour en savoir un peu plus sur le contexte de cet épisode. Et si jusqu’ici le titre s’est pas mal attardé sur la présentation des personnages principaux, on a aujourd’hui droit à un aperçu de la ville d’Haven Springs.

Un village charmant à visiter

Cette petite bourgade isolée servira de décor à cette nouvelle aventure, et on y découvre ici tous ses secrets, ou presque, façon touriste. On pourra bien évidemment se perdre dans la rue centrale, fourmillant d’activité (pour un petit village), mais aussi s’amuser à tout un tas de mini-jeux au bar, avec du babyfoot ou des jeux d’arcade.

Life is Strange: True Colors est attendu pour le 10 septembre sur PC, Stadia, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre est déjà disponible en précommande. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à visionner notre vidéo récapitulative qui résume tout ce que l’on sait sur le titre.