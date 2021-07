Life is Strange True Colors : Tout savoir sur ce nouvel épisode en 5 minutes

Annoncé plus tôt dans l’année, Life is Strange True Colors arrivera à la rentrée et signe le retour de la franchise initialement lancée par Dontnod. Développé cette fois par Deck Nine, qui avait officié sur Before the Storm, on nous racontera une nouvelle histoire avec un nouveau protagoniste et un nouveau pouvoir. On vous résume tout ce que l’on sait sur le titre dans cette vidéo.

Life is Strange True Colors sera disponible le 10 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Nintendo Switch. Vous pouvez déjà le précommander chez plusieurs revendeurs à cette adresse.